Брайан Орсер: «Медведева существенно опережает прошлогоднюю форму»

Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой, поделился впечатлениями от работы со спортсменкой. По его словам, он вынужден тренировать ее по видеосвязи в связи с ограничениями на въезд в Канаду.

— Посмотрим, как будет выглядеть Евгения после контрольных прокатов в сентябре, — цитирует NBC Орсера. — Она существенно опережает свою прошлогоднюю форму в этот же период.

Мы бы хотели, чтобы фигуристы вернулись, но в Канаде ограничения на въезд как минимум до 21 августа, так что мы не можем гарантировать им разрешение на въезд. Если они приедут, их ждет карантин, сейчас они дома.