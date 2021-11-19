Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на «Гран-при» Франции, Артемьева и Назарычев на втором месте
На «Гран-при» Франции по фигурному катанию в Гренобле завершилась короткая программа у спортивных пар.
Первое место занимают россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали 77,17 балла.
На второй позиции их соотечественники Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (73,02). На третьем месте канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (71,84).
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Internationaux de France
Пары
Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 77,17
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 73,02
3. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 71,84
4. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 70,15
5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 64,60
6. Камиль Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 55,25
7. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 52,26
8. Колин Керевен/Ноэль-Антуан Пьер (Франция) — 51,9
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