Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на «Гран-при» Франции, Артемьева и Назарычев на втором месте

На «Гран-при» Франции по фигурному катанию в Гренобле завершилась короткая программа у спортивных пар.

Первое место занимают россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали 77,17 балла.

На второй позиции их соотечественники Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (73,02). На третьем месте канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (71,84).

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Internationaux de France

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 77,17

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 73,02

3. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 71,84

4. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 70,15

5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 64,60

6. Камиль Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 55,25

7. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 52,26

8. Колин Керевен/Ноэль-Антуан Пьер (Франция) — 51,9