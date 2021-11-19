Юлия Артемьева и Михаил Назарычев описали свои эмоции после проката короткой программы в Гренобле и объяснили, почему передали привет после выступления чемпионам Европы Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.

Назарычев: Понравилась атмосфера, лед достаточно приятный. В плане проката понравилось все, есть некоторые вторичные доработки, но в целом все супер.

— Помогла ли как-то бронза на первом этапе собраться на хороший прокат здесь?

Назарычев: Лично для меня нет. Конечно, мы увидели какие-то недостатки, которые можно успеть исправить до Франции. В целом, точно такой же старт.

— Вы в «уголке слез и поцелуев» после проката передали привет Жене Тарасовой и Вове Морозову. Сдружились с ними?

Артемьева: Мы часто тренируемся, берем самое лучшее.

Назарычев: Да, ты на них смотришь, как на пару, и воодушевляешься тем, что они столько лет катаются. Это много стоит. У них есть очень много деталей, которые не у всех есть. Глядя на них, понимаешь, над чем стоит больше работать и уделять внимание.