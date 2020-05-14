«Без фигурного катания я миру не нужен». Глейхенгауз рассказал Загитовой о самоизоляции
16:28
Хореограф Даниил Глейхенгауз во время совместной онлайн-тренировки с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой рассказал о своей самоизоляции.
«Чувствую полную бесполезность для общества. Без фигурного катания я миру не нужен. Слушаю музыку, смотрю сериалы. Понравился «Последний танец» про Майкла Джордана», — сказал Глейхенгауз в прямом эфире Instagram с Загитовой.
На реплику фигуристки, что она пока не посмотрела мини-сериал, специалист добавил: «Посмотри, тебе многое будет близко».
13 декабря 2019 года 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании.
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