«Отбила всего лишь локоть, спину и голову». Синицина рассказала о падении с поддержки во время шоу
Синицина рассказала о самочувствии после падения с поддержки во время шоу
Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала о падении во время шоу «Ледниковый период».
Спортсменка упала во время поддержки. Партнер не смог ее удержать.
«Мои хорошие! Со мной все хорошо! Не переживайте. Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но все хорошо.
Вскочила быстро и даже не поняла, что случилось! Хочу со стороны посмотреть. Спорт — бывает больно», — написала Синицина в Telegram.
Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.
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