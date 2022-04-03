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Сегодня, 21:44

«Отбила всего лишь локоть, спину и голову». Синицина рассказала о падении с поддержки во время шоу

Синицина рассказала о самочувствии после падения с поддержки во время шоу
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала о падении во время шоу «Ледниковый период».

Спортсменка упала во время поддержки. Партнер не смог ее удержать.

«Мои хорошие! Со мной все хорошо! Не переживайте. Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но все хорошо.

Вскочила быстро и даже не поняла, что случилось! Хочу со стороны посмотреть. Спорт — бывает больно», — написала Синицина в Telegram.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.

Фигурное катание
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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