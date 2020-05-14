Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова рассказала о расходах в фигурном катании.

— Топовые спортсмены в России могут рассчитывать на полное обеспечение, — цитирует Попову Forbes. — Федерация может и костюмы оплатить, и постановку программ за рубежом. Но для тех, кто только стремится попасть в сборную, фигурное катание — сплошные расходы. Например, за индивидуальную работу с тренером нужно платить. Почти в каждой группе есть свой ценник. Разброс в зависимости от тренера и уровня спортсмена — от 10 000 до 100 000 рублей в месяц. Мы с партнером платили тренеру сами, хотя у нее была зарплата от федерации, Минспорта и школы, которую мы представляли. Просто у нас не было как таковых призовых, а, значит, у тренера не было процента с них.

Количество подкаток зависит только от родителей и их платежеспособности. У детей бывает по две подкатки в день, шесть дней в неделю. Фигурное катание — спорт не для бедных.

Например, нам были готовы оплатить тренировки в Сочи, но туда не могла приехать вся наша группа — на базу пускали только членов сборной. Тренеры решили улететь в Болгарию. Мы с партнером, разумеется, полетели туда же, полностью за свой счет.

Сборникам могут компенсировать часть расходов на постановку программ. Выделяется определенная сумма, и ты уже сам решаешь, как ей распоряжаться. У нас было 60 000 рублей на программу. При этом, например, произвольная программа на третий юношеский разряд, а это совсем детки, стоит 20 000.