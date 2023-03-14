Источник: состояние Костомарова улучшается, но идет подготовка к ампутации

Состояние российского фигуриста Романа Костомарова улучшается, однако игрока готовят к ампутации, сообщает «Ленте.ру» источник.

«И то, и то, к сожалению, верная информация. Дело в том, что финальная ампутация, так скажем, была запланирована еще полтора месяца назад, и к ней была подготовка. Но ее были вынуждены перенести из-за того, что произошел микроинсульт», — сообщил источник.