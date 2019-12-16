Бестемьянова считает, что у Медведевой и Туктамышевой есть шанс на чемпионате России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от женского одиночного катания на чемпионате России в Красноярске. Соревнования пройдут с 26 по 29 декабря.

— Конечно, перспективы всегда есть, — цитирует ТАСС Бестемьянову, комментирующую шансы Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой. — Надо чисто кататься. — Женя, Лиза и три наших юных девочки (Трусова, Косторная и Щербакова) — вот они и будут соревноваться, — добавила собеседница агентства. — Не могу сказать, кто из них выиграет. Победит та, кто будет хорошо кататься. Туктамышева, вон, четверной тулуп в каскаде с тройным прыгает.