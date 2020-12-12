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«Беспечный ездок» Дмитрий Сычев и Мария Петрова. Номер на шоу «Ледниковый период»

18:47
Дмитрий Сычев на шоу &quot;Ледниковый период&quot;. Фото скриншот Первого канала
Дмитрий Сычев на шоу &quot;Ледниковый период&quot;. Фото скриншот Первого канала
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Экс-чемпионка мира по фигурному катанию Мария Петрова и бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев представили неожиданный номер на шоу «Ледниковый период». Пара выступала под песню «Born To Be Wild» группы «Steppenwolf» из кинофильма «Беспечный ездок».

Петрова и Сычев предстали в роли двух байкеров, причем футболист начал выступление, подъехав к партнерше на аналоге байка.

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