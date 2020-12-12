«Беспечный ездок» Дмитрий Сычев и Мария Петрова. Номер на шоу «Ледниковый период»
18:47
Экс-чемпионка мира по фигурному катанию Мария Петрова и бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев представили неожиданный номер на шоу «Ледниковый период». Пара выступала под песню «Born To Be Wild» группы «Steppenwolf» из кинофильма «Беспечный ездок».
Петрова и Сычев предстали в роли двух байкеров, причем футболист начал выступление, подъехав к партнерше на аналоге байка.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю