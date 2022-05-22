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Сегодня, 21:55

Хореограф Ришо поблагодарил Дэвис и Смолкина за сотрудничество

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Хореограф Бенуа Ришо выложил совместное фото с фигуристами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Он работал с ними над новым произвольным танцем.

«Спасибо, Диана и Глеб, за доверие к моему видению. Удачи вам обоим в будущем, не могу дождаться, чтобы снова поработать с вами», — написал Ришо в соцсетях.

В сезоне-2021/22 Дэвис и Смолкин дебютировали на чемпионате России среди взрослых и завоевали серебряные медали. На Олимпиаде пара заняла четырнадцатое место, а на чемпионате Европы они стали седьмыми.

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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