Хореограф Ришо поблагодарил Дэвис и Смолкина за сотрудничество

Хореограф Бенуа Ришо выложил совместное фото с фигуристами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Он работал с ними над новым произвольным танцем.

«Спасибо, Диана и Глеб, за доверие к моему видению. Удачи вам обоим в будущем, не могу дождаться, чтобы снова поработать с вами», — написал Ришо в соцсетях.

В сезоне-2021/22 Дэвис и Смолкин дебютировали на чемпионате России среди взрослых и завоевали серебряные медали. На Олимпиаде пара заняла четырнадцатое место, а на чемпионате Европы они стали седьмыми.