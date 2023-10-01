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Авербух: «Спасибо Костомарову за каждый выход на лед, веру в то, что невозможное возможно!»

Виктория Кравченко
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Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Фото РИА Новости

Тренер и продюсер Илья Авербух поблагодарил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова за участие в ледовом шоу.

«Низкий поклон всем участникам! Спасибо Роме за каждый выход на лед, дающий силу и веру в любовь, веру в то, что все невозможное возможно!» — написал Авербух в Telegram-канале.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

23 сентября Костомаров рассказал, что ему может предстоять еще одна операция.

Илья Авербух
Роман Костомаров
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