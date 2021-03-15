Лайшев: «Тему с переходом Косторной уже все перегрызли, а Плющенко все думает, что его засуживают»

Руководитель центра образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о ситуации фигуристки Алены Косторной.

«Тренировки идут, у Алены процесс пошел и слава богу. Эта тема уже надоела. В нашей школе много других событий. У нас накануне прошел самый многочисленный ветеранский турнир по самбо, в котором приняли участие 160 человек. Раньше больше 30 не было. В спортивной гимнастике молоденькая Виктория Листунова стала чемпионкой России. Никто даже не знает, что она из «Самбо-70». А тему перехода Алены Косторной уже переели, перегрызли, перекусили, а Плющенко все думает, что его засуживают! Есть много других интересных тем, а обсуждают до сих пор одно и то же» — сказал Лайшев «СЭ».

Также Лайшев рассказал о ситуации с возможным наименованием новой станции московского метро.

«Идет большая полемика, нас поддержали спортивные издания. Хотят назвать Ерошовской, но он не имеет отношения к нашему району. Детям будет удобнее приезжать из Подмосковья на станцию метро «Самбо-70». Власти города же все упираются, что это неблагозвучное название. Президент сказал, что это всемирный бренд, а в городе кто-то говорит о неблагозвучности названия. В Москве удобно сделан транспорт, что можно прямо с электрички с детьми, экономя деньги, сразу перейти на метро. Это и безопасно, плюс можно вечером спокойно уехать, не ночуя в гостинице. Мы просим назвать «Самбо-70» не для того, чтобы нам лестно сделали, а для удобства детей со всей страны», — добавил Лайшев.

6 марта стало известно о возвращении 17-летней фигуристки Алены Косторной к тренеру Этери Тутберидзе из «Ангелов Плющенко».

(Сергей Федоров)