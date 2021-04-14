Рафаэль Арутюнян посетил академию Плющенко

Известный тренер, наставник чемпиона мира Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян стал гостем академии «Ангелы Плющенко». Фотографии с ним появились в Instagram хореографа Сергея Комолова.

По информации «СЭ», Арутюнян среди прочего будет консультировать Александру Трусову. Ранее Трусова и ее родители рассматривали вариант перехода к тренеру, работающему в США. Теперь руководство «Ангелов Плющенко» оформило сотрудничество Трусовой и Арутюняна в данном формате.

Самый известный ученик Арутюняна — Нэйтан Чен, который к 21 году стал трехкратным чемпионом мира.

(Дмитрий Кузнецов)