Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о потенциальной смене гражданства российскими фигуристками и поломке коньков Евгении Медведевой на чемпионате России.

— Думаю, смена гражданства россиянками будет происходить. Не обязательно с Медведевой или Туктамышевой, так с кем-то еще. Я спокойно отношусь к идее смены гражданства Медведевой, например. Но стоит ли оно того, нужно ли ей в спорте так упираться? Это лишь будет говорить о том, что она не выдержала конкуренции в России. Она будет все равно знать, что есть более сильные фигуристки, приезжать на международные турниры и проигрывать, занимать пятое место. Ее оно не интересует. Так что нужен ли ей этот переход, если он не дает шанса?

— Но в этом году шанс на сборную был. Если бы не странная история с коньками.

— Сломанные коньки — сложная тема. У меня недавно катался мальчик, у него тоже конек сломан. Передняя платформа виляла, вторая и третья стойка держали. И он прыгал тройные.

— То есть Медведева могла выступить, она слукавила?

— Скажем так: давайте поверим Медведевой, но мне кажется, дело было не только в коньках. Медведева столько сделала для нашего спорта, давайте простим ей маленькие неудачи. (Дмитрий Кузнецов)

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