Сихарулидзе: «Российские лидеры не опустились в доходах по сравнению с тем, что было на международных соревнованиях»

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о ситуации с доходами российских фигуристов.

«Мы четко понимали, что у нас большое количество ребят, которые участвовали в международных соревнованиях, в сериях «Гран-при», это большой пласт сборной. Организовать плотный календарный график — это еще не все. У нас сложились диалоги со спонсорами, получилось собрать призовые фонды на турниры. Лидеры не опустились в своих доходах по сравнению с тем, что они получали на международных соревнованиях», — сказал Сихарулидзе.

В среду, 14 февраля, проходит заседание комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ, на котором обсуждается вопрос перспектив развития фигурного катания в современных условиях.