Анна Щербакова: "На сборе в Новогорске будем решать, какие четверные вставлять в программу"

Чемпионка России-2019 по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что на сборе в Новогорске определится с тем, какие четверные прыжки будет исполнять в предстоящем сезоне.

- Самый главный вывод из этого сезона: мало выучить четверной прыжок на тренировках, надо его делать и на соревнованиях, - приводит слова Щербаковой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР). - Над этим мы больше всего работали, и, надеюсь, что в следующем сезоне четверной будет намного стабильнее получаться в соревновательных прокатах.

В конце сезона у меня получился четверной флип, но будем смотреть на сборе в Новогорске, как все сложится, чтобы решить, какие четверные вставлять в программу. Четверной лутц – само собой, а дальше посмотрим.

Напомним, Щербакова также является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров-2019.

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