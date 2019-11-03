Анастасия Мишина: «Первое место было неожиданным для нас»

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свое выступление в произвольной программе на этапе «Гран-при» во Франции. Они набрали 207,58 балла по сумме двух программ и заняли первое место.

— В целом мы довольны выступлением здесь, но немножко недовольны собой, потому что мы не сделали все, — приводит «РИА Новости» слова Мишиной. — Но жизнь преподнесла нам сюрприз, подарок, потому что неожиданно для нас было это первое место. Все-таки прокат был нечистым.

— Судя по прокату, он был далеко не самым лучшим в нашем исполнении, — сказал Галлямов. — Сегодня мы празднуем, затем получим обычный выходной, а после будем исправлять ошибки и готовиться к следующим соревнованиям. Нужно забыть этот старт, проснуться и идти дальше.