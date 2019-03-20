Алина Загитова: "Спасибо тренерам за то, что меня терпят!"

Победительница короткой программы на чемпионате мира в японском Сайтаме Алина Загитова, набравшая по итогам проката 82,51 балла, на пресс-конференции поблагодарила за терпение своих тренеров.

Россиянка Евгения Медведева заняла четвертое место, а Софья Самодурова​ стала 9-й.

– Хочу сказать, что многое не получалось на тренировках, и нервничала сильно… Мне кажется, вернее, я даже знаю, что мне очень помогли тренеры. Спасибо им за то, что они меня терпят – когда не получается всплеск эмоций. Я думаю, что они меня правильно настроили, и я смогла показать лучший результат в этом сезоне.

Прокатом я довольна. Очень тепло встречала японская публика, очень нравится здесь выступать, знаю, всегда здесь тепло поддерживаю. Чего ожидаю? Я хочу просто доказать себе, что я могу хорошо кататься. (Дмитрий Кузнецов)

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