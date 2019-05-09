Алина Загитова и ее Парад Победы. Видео

В день 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, какой след война оставила в ее семье.

– В моей семье это очень важное событие. Я в прошлом году спрашивала у своих родителей... Мне было очень интересно, кто у нас воевал, – отметила Загитова в интервью "Первому каналу".

– Почти у каждого есть своя история, связанная с войной.

– И у меня тоже есть. Мой прадед воевал под Вязьмой. Там же был захоронен. Бабушка и дедушка обратились к людям, которые нашли его могилу. Землю, где он был похоронен, бабушка отвезла на могилу моей прабабушки. Таким образом они воссоединились. Очень трогательная история.

Другой прадедушка, Меркасим Амир Загитович, также воевал. Он воевал в составе 139-го стрелкового полка Суворовской дивизии. Он был многократно ранен. У него есть ордена и медали. Он вернулся с войны. До и после войныработал кузнецом.

– Вы каждый год ходите на парад?

– Да. У меня в этот день отменяются тренировки. Мама и папа отменяют работу. Мы готовимся к этому празднику. В прошлом году я впервые побывала на московском параде. Мне очень понравилось. Пришло осознание, что же такое 9 Мая.

Больше всего запомнилось то, как все отточено. Как для фигуристки для меня это очень важно. Даже не представляю, как они это делают.