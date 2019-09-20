Россиянин Дмитрий Алиев показал лучший результат в короткой программе на Мемориале Ондрея Непелы. Его результат — 101,49.

Второе место занимает представитель Латвии Денис Васильев — 79,76, а тройку замыкает еще один россиянин Александр Самарин, который выступил неудачно — упал с четверного лутца и остался без каскада. Он получил за свой прокат 79,56.

Турнир проходит в столице Словакии Братиславе.