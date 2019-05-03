Российская фигуристка Алена Леонова высказала свое мнение по поводу выступлений во время показательных номеров в откровенных нарядах. По ее словам, она бы не стала выступать в таких костюмах, как Елизавета Туктамышева в своем знаменитом образе стюардессы.

– В этом сезоне многие фигуристки - например Туктамышева, Медведева, Загитова - во время шоу скидывали с себя верхнюю одежду или выступали в весьма откровенных нарядах. Как вы к этому относитесь?

– Не хочу осуждать Лизу Туктамышеву, но я бы не вышла на лед в таком наряде, – сказала Леонова в интервью "Экспресс-газете". – Да мне бы и муж не разрешил. Не обязательно открывать все. Пусть на платье будет одна маленькая дырочка, но это будет такая изюминка, что зрители взглянут и скажут: вау, как здорово, как сексуально! У Жени Медведевой розовый костюмчик все что нужно прикрывает. Не сказала бы, что это выглядит вульгарно. Но, если честно, мне розовый цвет не нравится. Я бы такой костюм не надела. Ну разве что дома, перед мужем.

Напомним, что Леонова продолжает оставаться действующим спортсменом и будет готовиться к сезону-2019/20. Об этом рассказал тренер фигуристки Евгений Рукавицын.

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