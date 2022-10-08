Ягудин о дебюте Щербаковой в роли ведущей: «Круто, быстро, динамично»

Ягудин в восторге от дебюта Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился эмоциями от дебюта Анны Щербаковой в роли ведущей шоу «Ледниковый период».

«В последнее время я часто имел честь и возможность общаться с Аней Щербаковой, хотел бы жирным шрифтом выделить ее профессионализм. Я увидел то, чего ожидал — круто, быстро, динамично. Честно, это было хорошо, несмотря на то что первый день обычно волнительный», — цитирует Ягудина Sport24.

В четверг, 6 октября стартовали съемки нового сезона шоу «Ледниковый период».

Ведущими передачи, как и в прошлом сезоне, стали Алина Загитова и Алексей Ягудин. В этом году к ним присоединилась Анна Щербакова.

Победителями прошлогоднего проекта стали олимпийская чемпионка 2014 года в парном катании Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.