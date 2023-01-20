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Сегодня, 18:15

Мишин — о спортивном росте Семененко: «Неудивительно, что Женю нередко номинируют на звание секс-символа фигурного катания»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин рассказал о том, как его ученик Евгений Семененко вырос в профессиональном плане за последнее время.

Прежде всего Женя созрел философски. Время и работа позволили ему превратиться из ловкого подростка в зрелого артиста. Неудивительно, что любители нашего вида спорта нередко номинируют его на звание секс-символа фигурного катания. Говоря серьезно, Женя усовершенствовался во всех ипостасях, которые крайне необходимы фигуристу высокого класса. Для меня, например, в этом есть одна удивительная вещь — эта метаморфоза произошла каким-то революционным образом. Он открыл в себе большое артистическое дарование во многом, потому что стал катать программы, в которых он видел себя как героя. Это и «Адажио» Альбинони, и его корейские мотивы, в которых он выступает не только как исполнитель, но и как хореограф. Воспроизвести такой ремейк, как в произвольной, — тоже метод самосовершенствования. Боюсь сглазить, но скажу, что технически он стал лучше кататься, лучше вращаться и лучше прыгать, — сказал Мишин.

На чемпионате России в Красноярске Семененко выиграл золотую медаль.

Татьяна Прокофьева, Елизавета Туктамышева и&nbsp;Алексей Мишин. «В общении со спортсменами стараюсь искоренить дух примитивизма». Мишин — о Туктамышевой и Семененко

Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Семененко
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