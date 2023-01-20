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Сегодня, 18:00

Мишин вспомнил о конкуренции Семененко и Гуменника в юном возрасте

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин поделился воспоминаниями о времени, когда Петр Гуменник был его основным учеником, и объяснил, почему теперь Татьяна Мишина считается основным тренером Евгения Семененко.

Когда-то моим основным учеником из юных был Петя Гуменник. Он соревновался и с Женей, и Женя тогда в основном проигрывал. Петя вообще был звездой. Думаю, нескоро повторится такой рекорд — он по два раза выиграл «Мемориал Жука» по младшему и по старшему возрастам.

Конечно, способный мальчик. Но жизненные коллизии сложились так, что наше предпочтение осталось на стороне Жени, и большой вклад Тани в том, что она терпеливо продолжала его тренировать, верила в него несмотря на серьезные травмы, которые преследовали его в подростковый период. Уже это стоит многого, — заявил Мишин.

Татьяна Прокофьева, Елизавета Туктамышева и&nbsp;Алексей Мишин. «В общении со спортсменами стараюсь искоренить дух примитивизма». Мишин — о Туктамышевой и Семененко

Евгений Семененко
Петр Гуменник
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