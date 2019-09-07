Александра Трусова: «В планах на этот сезон чисто выполнить тройной аксель»

Российская фигуристка Александра Трусова, которая переходит с юниорского на взрослый уровень, рассказала, что учит тройной аксель и не раскрыла секрет, сколько четверных прыжков вставит в произвольную программу.

— Прокатом в целом довольна. Буду работать еще больше над всеми элементами — прыжками, вращениями, скольжением, программами. Сегодня я настраивалась получить удовольствие, поскольку это не соревнования. Очень ждала этого сезона, потому что перехожу во взрослые, — сказала Трусова.

— Вам нравится идея контрольных прокатов, открытых для публики?

— Нравится. Я люблю выступать на публике.

— Как готовили программу, выбирали музыку?

— Музыку выбирали вместе с тренером. Мне она очень нравится. Она в моём стиле. И я получаю удовольствие от каждого движения в этой программе.

— Есть планы планы показать в этом сезоне тройной аксель?

— Я работаю над ним, но пока не делаю чисто. Как только стану чисто его делать, сразу вставлю в программу.

— В чем сложность с исполнением акселя?

— У всех по-разному, наверное. У меня вот не очень хорошо получается его прыгать. Почему-то четверные научилась прыгать раньше.

— Какие планы на завтра? Сколько четверных планируете прыгнуть?

— Все увидите. (Екатерина Беспалова)