Александра Трусова: "Не стали рисковать и поменяли каскад на тройной лутц - тройной тулуп"

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что немного изменила короткую программу на юниорском чемпионате мира в хорватском Загребе. 14-летняя спортсменка занимает промежуточное второе место, уступая 0,37 балла своей соотечественнице Анне Щербаковой.

- Выступать на втором чемпионате мира, с одной стороны, легче, потому что уже был на таких соревнованиях, знаешь, что будет. А тяжелее, потому что в прошлом году я выиграла и в этом надо еще лучше кататься, - приводит слова Трусовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. - Мы решили поменять каскад лутц - ритбергер, который я делала раньше, потому что на первенстве России я упала с него.

Поэтому не стали рисоквать, так как с изменениями правил с этого сезона этот каскад стал "дешевле", то есть по стоимости он примерно такой же как и лутц - тулуп. Разница небольшая, но ошибка стоит много. К тому же, лутц - тулуп сделать легче, чем лутц с ритбергером.

Напомним, Трусова является чемпионкой мира среди юниоров-2018.

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