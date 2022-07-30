Трусова и Кондратюк пообщались с Овечкиным после благотворительного хоккейного матча

Представители фигурного катания Александра Трусова и Марк Кондратюк не упустили возможности сделать совместное фото со знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным после благотворительного матча в Москве.

30 июля команда нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграла вничью с командой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в благотворительном хоккейном матче.

Все собранные средства будут направлены на помощь Елисею Артамонову, которому необходима срочная сложная операция после врачебной ошибки. Ему диагностировали неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.