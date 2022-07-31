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Сегодня, 10:17

Карина Акопова считает, что из Туктамышевой получится хороший тренер

Виктория Кравченко
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Российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, заявила, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева станет хорошим тренером в будущем.

«Я уверена, что из нее получится очень хороший тренер. Будучи действующей фигуристкой, она понимает, что чувствует спортсмен, и доступно объясняет», — цитирует Акопову ТАСС.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она завоевала серебро на этапах «Гран-при» в Канаде и России.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Карина Акопова/Никита Рахманин
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