Трусова сравнила себя с Овечкиным: «Прыгну выше я, а он пробежит быстрее»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в фигурном катании Александра Трусова рассказал, в чем превосходит легендарного хоккеиста Александра Овечкина.

— Вы принимали участие в турнире по легкой атлетике, прыгали в длину. Это же очень сложно, нужно себя готовить, чтобы не получить травму.

— Я не готовилась. Пришла, меня научили минут за 30. Я попробовала. Считаю, что тело достаточно готово, когда занимаешься другим видом спорта. Я прыгала безопасно.

— Получается, что вы уникальный атлет, который готов принять любой вызов и попробовать себя в другом виде спорта.

— Да, мне нравится это. Видела еще предложение прыжки в воду попробовать — это очень страшно. Я могу только с трех метров «солдатиком». Если они захотят такое смотреть.

— Если сравнивать технику фигуристов и хоккеистов и поставить вас с Овечкиным, то кто быстрее пробежит, кто выше прыгнет?

— Прыгну выше я, а он пробежит быстрее, — сказала Трусова matchtv.ru.