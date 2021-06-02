Алексей Мишин: «Многие мои подходы и техники стали народными»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о своем вкладе в развитие вида спорта и тренировок спортсменов.

«Есть тренеры, которые хорошо организуют тренировки, просматривают и анализируют видео, отбирая лучшее, приглашают врачей, массажистов, психологов — то есть все стороны учебного процесса у них охвачены. Это действенный метод.

Другие резко повышают требовательность и дисциплину, создают такой способ существования, что спортсмен сконцентрирован на том, чтобы быть первым, сам себе становится движущей силой.

Есть тренеры, которые базируются на художественном восприятии катания. Есть те, которые могут гордиться тем, что они подготовили многих замечательных спортсменов, чемпионов...

Меня тоже относят к категории наиболее успешных тренеров в истории нашего вида спорта. Я не считаю это своим главным вкладом.

Я считаю, что те исследования, которые я проводил, изучая технику фигурного катания, работая над диссертацией (я ведь в начале 70-х над диссертацией работал как сумасшедший, с большим интересом, иногда до трех ночи сидел и работал), легли в основу нового взгляда на технику освоения многооборотных прыжков, других элементов фигурного катания.

Вот эту систему, этот подход и упражнения, которые я попутно создавал, я считаю моим наибольшим вкладом в дело, которому служил. Многие подходы и техники стали народными.

Когда я начинал тренерскую карьеру, я хотел показать свои новинки в прыжковой технике, основанной на вращательном моменте в группировке фигуриста, и американские тренеры, которые воспитаны на образе затяжных прыжков, меня рьяно критиковали, а потом валом повалили на мои семинары», — сказал Мишин.