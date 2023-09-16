Костомаров: «Чтобы ни делали, какие протезы ни ставили. Это не заменит мне руки и ноги»

Костомаров рассказал, что ему тяжело смотреть видео, на которых он катается на коньках

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что ему тяжело смотреть старые видео, на которых он катается на коньках.

«Тяжело, конечно, видеть себя на коньках… Очень тяжело… Я сейчас имею возможность полазить в телефоне, порой вижу ролики как мы с Оксаной ставили новый номер и сразу слезы накрывают… Когда видишь свои ноги и руки, и какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня…

Надо признать, что это теперь навсегда. Чтобы ни делали, какие протезы ни ставили. Это не заменит мне руки и ноги. Без ног еще прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом. Я набил на руке что смерть — это часть жизни. Я с этим и правда столкнулся, а на другой руке выбил свои инициалы. Бицуха появилась на руках, такая «операционная» бицуха», — сказал Костомаров в программе на телеканале НТВ «Секрет на миллион».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.