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Александр Жулин: «Косторная могла побить мировой рекорд Трусовой»

13:17

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказал мнение, что 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная? может выучить четверной прыжок.

Косторная заняла первое место на этапе «Гран-при» в Японии, набрав 240,00 балла. Мировой рекорд принадлежит россиянке Александре Трусовой (241,02 балла).

- Алена показала в Японии отличное катание. Если бы не сбой на акселе, то она могла побить мировой рекорд Александры Трусовой. У Косторной идет рост мастерства, ее техника великолепна. Считаю, что она и в 16 лет способна овладеть четверным прыжком, а тренеры подскажут, что и как нужно делать, — цитирует Жулина «Подмосковье Сегодня».

Дополнительная информация

https://mosregtoday.ru/culture/aleksandr-zhulin-alene-kostornoj-po-silam-razuchit-chetvernoj-pryzhok/

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