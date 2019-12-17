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Александр Горшков: «Скандал вокруг приостановки карьеры Загитовой создан искусственно»

18:16
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Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков отреагировал на перепалку между тренерской командой Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко с Татьяной Тарасовой, произошедшую после решения Алины Загитовой о приостановке карьеры.

Скандал вокруг приостановки карьеры фигуристки Алины Загитовой создан искусственно, Федерация фигурного катания России не будет принимать в нем участия, — заявил Горшков в интервью радиостанции «Эхо Москва».

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры 13 декабря.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

Дополнительная информация

https://echo.msk.ru/news/2555899-echo.html

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