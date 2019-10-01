Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Фигурное катание

Александр Энберт приостанавливает участие в соревнованиях

15:27
Теги:

Бронзовые призеры чемпионата мира в парном катании-2019 Наталья Забияко и Александр Энберт не выступят на этапах «Гран-при» в этом сезоне, cообщает ФФКР.

Отмечается, что пропуск серии связан с тем, что по заключению врачей Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность. Ранее фигуристы пропустили также контрольные прокаты сборной России, которые проходили в Лужниках.

Забияко и Энберт являются также серебряными призерами Пхенчхана-2018 в командном турнире.

Дополнительная информация

https://www.fsrussia.ru/news/4592-natal

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир