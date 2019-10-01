Александр Энберт приостанавливает участие в соревнованиях

Бронзовые призеры чемпионата мира в парном катании-2019 Наталья Забияко и Александр Энберт не выступят на этапах «Гран-при» в этом сезоне, cообщает ФФКР.

Отмечается, что пропуск серии связан с тем, что по заключению врачей Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность. Ранее фигуристы пропустили также контрольные прокаты сборной России, которые проходили в Лужниках.

Забияко и Энберт являются также серебряными призерами Пхенчхана-2018 в командном турнире.