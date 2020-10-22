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Академия Плющенко показала фрагмент произвольной программы Косторной. Под эту музыку ранее выступала Медведева

11:37
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Instagram-аккаунт академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовал ролик с фрагментом произвольной программы чемпионки Европы Алены Косторной.

— Рабочие моменты. Алена Косторная под руководством Сергея Розанова отрабатывает программу, готовится к соревнованиям, — говорится в сообщении.

Хореографом новой произвольной программы Косторной стала Ше-Линн Бурн. Фигуристка будет кататься под 3 произведения польского композитора Абеля Коженевского. Ранее под это музыкальное сопровождение выступала Евгения Медведева.

Напомним, что Косторная не показывала свою произольную программу на контрольных прокатах. Фигуристка выступила только с короткой, по словам ее тренера, Евгения Плющенко, на уколах.

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