Академия Плющенко показала фрагмент произвольной программы Косторной. Под эту музыку ранее выступала Медведева

Instagram-аккаунт академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовал ролик с фрагментом произвольной программы чемпионки Европы Алены Косторной.

— Рабочие моменты. Алена Косторная под руководством Сергея Розанова отрабатывает программу, готовится к соревнованиям, — говорится в сообщении.

Хореографом новой произвольной программы Косторной стала Ше-Линн Бурн. Фигуристка будет кататься под 3 произведения польского композитора Абеля Коженевского. Ранее под это музыкальное сопровождение выступала Евгения Медведева.

Напомним, что Косторная не показывала свою произольную программу на контрольных прокатах. Фигуристка выступила только с короткой, по словам ее тренера, Евгения Плющенко, на уколах.