Академия Плющенко показала фрагмент произвольной программы Косторной. Под эту музыку ранее выступала Медведева
11:37
Instagram-аккаунт академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовал ролик с фрагментом произвольной программы чемпионки Европы Алены Косторной.
— Рабочие моменты. Алена Косторная под руководством Сергея Розанова отрабатывает программу, готовится к соревнованиям, — говорится в сообщении.
Хореографом новой произвольной программы Косторной стала Ше-Линн Бурн. Фигуристка будет кататься под 3 произведения польского композитора Абеля Коженевского. Ранее под это музыкальное сопровождение выступала Евгения Медведева.
Напомним, что Косторная не показывала свою произольную программу на контрольных прокатах. Фигуристка выступила только с короткой, по словам ее тренера, Евгения Плющенко, на уколах.
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