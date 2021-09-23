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Аделия Петросян выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Любляне

19:28
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Российская фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Любляне. Она набрала 70,86 балла.

На втором месте Минхае Ким из Кореи (70,83). Замкнула тройку Линдси Торнгрен из США (70,24).

Еще одна россиянка, Софья Самоделкина занимает промежуточное, четвертое место. Она получила за свой прокат 65,56 балла.

Произвольные программы фигуристки представят 25 сентября.

Любляна, Словения

«Гран-при» среди юниоров, 5-й этап

Девушки

Короткая программа

1. Аделия Петросян (Россия) — 70,86

2. Минхае Ким (Южная Корея) — 70,83

3. Линдси Торнгрен (США) — 70,24

4. Софья Самоделкина (Россия) — 65,56

5. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 64,58

6. Ава Марие Циглер (США) — 59,62

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Екатерина Савостина все материалы автора

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