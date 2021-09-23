Самарин лидирует после короткой программы на этапе Кубка России
19:43
На первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани завершилась короткая программа у мужчин. Лучший результат показал Александр Самарин.
Результат лидера — 105,94 балла. Второе место занимает Роман Савосин (84,56). На третьем месте Алексей Ерохов (81,32).
Кубок России
Сызрань
Мужчины
Короткая программа
1. Александр Самарин — 105,94 балла
2. Роман Савосин — 84,56
3. Алексей Ерохов — 81,32
4. Петр Гуменник — 77,55
5. Георгий Шестернев — 76,10
6. Андрей Лазукин — 73,55
7. Михаил Полянский — 67,64
8. Артем Лежеев — 67,17
9. Федор Судаков — 67,02
10. Георгий Марков — 66,40
11. Иван Соболев — 60,93
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