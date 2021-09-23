Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Самарин лидирует после короткой программы на этапе Кубка России

19:43
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

На первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани завершилась короткая программа у мужчин. Лучший результат показал Александр Самарин.

Результат лидера — 105,94 балла. Второе место занимает Роман Савосин (84,56). На третьем месте Алексей Ерохов (81,32).

Кубок России

Сызрань

Мужчины

Короткая программа

1. Александр Самарин — 105,94 балла

2. Роман Савосин — 84,56

3. Алексей Ерохов — 81,32

4. Петр Гуменник — 77,55

5. Георгий Шестернев — 76,10

6. Андрей Лазукин — 73,55

7. Михаил Полянский — 67,64

8. Артем Лежеев — 67,17

9. Федор Судаков — 67,02

10. Георгий Марков — 66,40

11. Иван Соболев — 60,93

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Трусова не нашла триксель и снялась с Кубка России. Туктамышева не справилась с головой
«Барселона» приобрела форварда «Кайсериспора»
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
Историческое событие в нашем футболе — за клуб РПЛ впервые сыграл блогер
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
vs
0
Офсайд