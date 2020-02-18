Аделина Сотникова рассказала про свою операцию
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова через Instagram сообщила, что операция прошла успешно, а также поблагодарила всех за беспокойство.
Ранее спортсменка была госпитализирована. Сообщалось, что у нее остеохандроз. 23-летняя фигуристка была замечена в клинике сидящей в шейном воротнике.
— Уважаемые мои и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала.
Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами, — написала Сотникова.
Сотникова попала в больницу? Как обычно — без комментариев
Уважаемые мои и любимые болельщики , большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье ? со мной уже все хорошо ?? Операция прошла успешно и я в надежных руках ?? Немного переработала ? Впереди ещё реабилитация , но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами ??? Ваша Sotka ??? #всехлюблю #всемспасибо #ещесильнее #ещебыстрее #ещевыше