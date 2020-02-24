ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Этери Туберидзе исполнилось 46 лет

09:00
Этери Туберидзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Туберидзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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24 февраля празднует день рождения самый успешный тренер в современном фигурном катании Этери Тутберидзе. Сегодня ей исполняется 46 лет.

В качестве тренера Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили, Анну Щербакову и Александру Трусову.

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