Этери Туберидзе исполнилось 46 лет

24 февраля празднует день рождения самый успешный тренер в современном фигурном катании Этери Тутберидзе. Сегодня ей исполняется 46 лет.

В качестве тренера Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили, Анну Щербакову и Александру Трусову.