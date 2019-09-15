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13-летнюю Валиеву завалили игрушками в Челябинске. Фото

12:10
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Победительница юниорского этапа «Гран-при» в Челябинске 13-летняя Камила Валиева поделилась в своем Instagram фотографией со всеми подаренными ей болельщиками игрушками.

В Челябинске в произвольной программе фигуристка исполнила четверной тулуп в каскаде с двойным, а также попробовала исполнить следом еще один четверной тулуп, но упала. Благодаря победе на первом этапе серии Валиева первая из россиянок, кто гарантировал себе участие в юниорском Финале «Гран-при», который пройдет в итальянском Турине в начале декабря.

Валиева снова победила, попробовав сделать два четверных. Российские фигуристки заняли весь пьедестал «Гран-при»

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