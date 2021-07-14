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13-летняя фигуристка Калин исполнила два четверных тулупа на турнире в США

14 июля 2021, 10:12
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13-летняя американская фигуристка Миа Калин исполнила два четверных тулупа на турнире Skate Milwaukee.

В произвольной программе спортсменка прыгнула каскад из четверного и двойного тулупов, а также исполнила сольный четверной тулуп, который недокрутила на четверть оборота.

Калин заняла второе место в турнире, уступив 14-летней Изабо Левито, которая также попыталась исполнить четверной тулуп в произвольной программе, но судьи заметили у фигуристки недокрут с понижением количества оборотов до трех.

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Иван Торопцев все материалы автора

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