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Загитова и Косторная попали в список поступающих в РГУФК

14 июля 2021, 12:30
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алена Косторная. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские фигуристки Алина Загитова и Алена Косторная появились в списке поступающих на заочное отделение Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК).

Загитова выбрала направление «Спорт», при этом она может быть зачислена без вступительных испытаний как олимпийская чемпионка. Косторная также попала в список поступающих по направлению «Спорт» на заочное отделение и может быть зачислена без вступительных испытаний как чемпионка Европы.

Помимо Загитовой и Косторной в списках на зачисление в РГУФК оказались фигуристы Дарья Павлюченко, Екатерина Рябова, Алина Урушадзе, Илья Яблоков, и Артем Ковалев.

Отметим, что в 2020 году Алина Загитова поступила на первый курс Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности «Продюсирование и культурная политика».

Дополнительная информация:

https://ee.sportedu.ru/eeform/AbiturDoc/Bakalavar2021.pdf

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Иван Торопцев все материалы автора

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