Загитова и Косторная попали в список поступающих в РГУФК

Российские фигуристки Алина Загитова и Алена Косторная появились в списке поступающих на заочное отделение Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК).

Загитова выбрала направление «Спорт», при этом она может быть зачислена без вступительных испытаний как олимпийская чемпионка. Косторная также попала в список поступающих по направлению «Спорт» на заочное отделение и может быть зачислена без вступительных испытаний как чемпионка Европы.

Помимо Загитовой и Косторной в списках на зачисление в РГУФК оказались фигуристы Дарья Павлюченко, Екатерина Рябова, Алина Урушадзе, Илья Яблоков, и Артем Ковалев.

Отметим, что в 2020 году Алина Загитова поступила на первый курс Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности «Продюсирование и культурная политика».