Сакамото заочно обыграла всех россиянок. Ванкувер был сильнее Красноярска?

Итоги второго этапа «Гран-при» от ISU.

Skate Canada

Мужчины

1. Сота Ямамото (Япония) — 258,42.

2. Као Миура (Япония) — 257,89.

3. Маттео Риццо (Италия) — 246,01.

Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 226,13.

2. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) — 201,15.

3. Рино Мацуике (Япония) — 198,62.

Пары

1. Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 214,64.

2. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 187,78.

3. Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе (Италия) — 181,42.

Танцы

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 219,01.

2. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 209,55.

3. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 192,01.

Российское фигурное катание продолжает существовать автономно. Но это не значит, что незачем следить за международными стартами. За серией «Гран-при» от ISU с интересом наблюдает руководство Федерации фигурного катания на коньках России, включая гендиректора ФФККР Александра Когана, практически все спортсмены российского топа... «Мы смотрим за ними, они за нами. Все всех видят», — сказала в Красноярске Александра Степанова. А это значит, что следить нужно и нам. К тому же в Ванкувере получились и правда интересные соревнования, которые по многим показателям превзошли турнир на сибирской арене «Кристалл».

Каори Сакамото. Фото USA Today Sports

Прямых сравнений не избежать

Переформатированный Кубок России в альтернативную серию «Гран-при» от ФФККР планировали как своеобразный ответ «Гран-при» от ISU. Это видно как по структуре стартов (гендиректор федерации Александра Коган недавно заявил, что им важно было сохранить привычный формат из шести этапов), так и по календарю — российские турниры, как правило, совпадают по датам с международными. Поэтому прямых сравнений не избежать, какими бы они ни были порой натянутыми и сомнительными. И этот раунд — явно за ISU. Для начала об арене. Сколько бы федерация и руководство Красноярского края ни хвалили уютную арену «Кристалл», с зимним спортивным центром Университета Британской Колумбии, где проходили на секундочку соревнования Олимпиады-2010, она едва ли сравнится. Дело не только в более чем в двукратной разнице в зрительской вместимости, но и в общем функционале арены для различных служб.

Цитата Елены Чайковской про 483 человека в США стала уже мемом, но пустых трибун снова не наблюдалось. К сожалению, ISU не публикует точных данных как по числу проданных билетов, так и по реальной посещаемости. Тем не менее беглая оценка по фото и телетрансляции позволяет говорить примерно о шести тысячах зрителей в ключевые моменты соревнований. Это не аншлаг, но в Красноярске при всем желании не смогли были бы разместить и больше трех тысяч. Охваты в соцсетях тоже на стороне канадского этапа «Гран-при» от ISU, правда, нюанс в том, что в России сейчас проходит смена медиапотребления — по крайней мере, на государственном уровне пытаются отказаться от зарубежных сервисов в пользу отечественных. Но ведь и по числу звезд, некогда главному аргументу ФФККР, на этот раз Международный союз конькобежцев нашу федерацию обошел.

Максим Дешам и Деанна Стеллато-Дудек. Фото USA Today Sports

Главный «российский» успех в Канаде

Крепкий состав в танцах и у мужчин, Каори Сакамото — у девушек. Даже Деанна Стеллато-Дудек с точки зрения общественного внимания важный персонаж. Много ли вы знаете конкурентоспособных фигуристок, которые выступали еще во времена Ирины Слуцкой? Красноярский же этап «Гран-при» в какой-то момент и вовсе мог остаться без хедлайнера. На эту роль бегло поставили Майю Хромых, но справилась она не очень. Так что с соревновательной точки зрения еще одно очко в пользу Ванкувера. У японки Сакамото в Канаде 226,13 балла — у нашей чемпионки Анны Фроловой только 215,55. Российский старт может похвастать разве что завидной плотностью и конкуренцией. Если на олимпийской арене Ванкувера Каори солировала, то Анна была лучшей среди многих — Вероника Яметова, Мария Агаева и Елизавета Куликова от нее в нескольких баллах. При этом собой представительница Страны восходящего солнца была еще и недовольна. «Судя по протоколам, мне многое нужно улучшить: вращения могут быть лучше, и я хочу повысить оценку за компоненты», — заявила она после проката.

Мы восхищались ярким возвращением в спорт Александры Степановой и Ивана Букина. Прокаты у них выдались и правда запоминающиеся, тем не менее канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье номинально лучше. 219,01 бала у Гиллес/Пуарье против 215,27 Степановой/Букина. И хоть в танцах подобные прямые сравнения оценок и кажутся максимально спорными, другой опции определить лучшего сейчас нет. У мужчин небольшой перевес у Дмитрия Алиева. Он откатал на 260,07, в то время как чемпион Skate Canada Сота Ямамото только на 258,42. Тем не менее по средней оценке одиночники в Канаде были лучше.

Наша сила по-прежнему в парах, ведь даже на турнирах ISU пробиваются дуэты с российским прошлым. Так в Ванкувере серебро взяли Мария Павлова/Алексей Святченко. Формально они выступают за Венгрию, но в Будапеште появляются редко. Москвичка Павлова и петербуржец Святченко тренируются в Сочи в группе Федора Климова. К сожалению, на этот раз это единственный успех близких нам спортсменов на международной арене. Но уже через неделю во Франции будут бороться за победу Илья Малинин и Анастасия Губанова. Кстати, в российской серии «Гран-при» будет пауза, а часовой пояс Европы делает удобным трансляцию для большей части нашей страны.