На «Гран-при Франции» приехала целая «сборная России». Во всех видах на медали претендуют выходцы из бывшего СССР

Малинин и Губанова идут на победу.

В российской серии «Гран-при» образовалась пауза. В эти выходные внутри страны важных соревнований не будет, а это значит, есть отличный повод обратить внимание на международные старты. Тем более что на этапах «Гран-при» от ISU намного больше связанных с Россией спортсменов, чем кажется на первый взгляд. Турнир во Франции в этом плане и вовсе на особом месте. Помимо таких звезд первой величины, как Илья Малинин и Анастасия Губанова, в Анже приехали сильная пара и танцевальный дуэт с российскими корнями. Сможет ли импровизированная «сборная России» отпраздновать успех во всех четырех видах программы?

Малинину пора возвращать четверной аксель

Главным действующим лицом в Анже будет Илья Малинин. На свой второй полноценный взрослый сезон Илья стал фронтменом мужского фигурного катания. Правда, пока Илья не радует нас четверным акселем. Под давлением судей он временно отказался от прыжка в четыре с половиной оборота в пользу работы над компонентами и целостностью своей программы. Однако, возможно, именно во Франции Малинин вернет элемент, поскольку в этом будет турнирная необходимость. В отличие от домашнего для Ильи «Гран-при США», в Европе вместе с ним выступят серьезные ребята с неплохим набором четверных. Такие, как чемпион Европы прошлого года и хозяин льда Адам Сяо Хим Фа. Отдельная интрига для его проката — сальто в произвольной. Француз рискнул и исполнил, несмотря на запрет, необычный элемент этой осенью на одном из «челленджеров». Возможен ли такой фокус уже на «Гран-при»?

Фото Global Look Press

Выделяется среди прочих и серебряный призер Олимпиады 2022 в Пекине Юма Кагияма. Из-за травмы Кагияма пропустил почти весь прошлый сезон, так что широкая публика увидит его впервые со времен Олимпийских игр. В какой форме сейчас Юма, судить тяжело, но если японец вернется к кондициям образца зимы-2021/22, Малинину будет непросто. А вот в шансы китайца Бояна Цзиня попасть на пьедестал верится с трудом. У некогда одного из самых техничных фигуристов планеты явно затянулась черная полоса в карьере, и маловероятно, что она закончится именно в Анже. Следим также за американцем Камденом Пулкиненом и канадцем Стивеном Гоголевым — эти ребята порой могут удивлять. Кстати, Гоголев из семьи русских эмигрантов, как и Илья Малинин. Более того, Стивен даже провел детство в Екатеринбурге, пока в 12 лет не улетел в Торонто к Брайану Орсеру.

Против Губановой сразу две девушки с тройным акселем

Среди девушек в борьбу вступает Анастасия Губанова — грузинская фигуристка с российским паспортом. Мало для кого секрет, что Губанова до сих пор тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына, и представительство Грузии для нее скорее способ выйти на международную арену. Тем не менее в прошлом сезоне Губанова смогла выиграть чемпионат Европы. В этом году от бывшей соперницы Алины Загитовой многие ждут прогресса, однако результаты первых стартов вызывают смешанные эмоции. Непросто Анастасии будет и в Анже. Среди соперниц именитая японка Вакаба Хигути. Она пропустила прошлый сезон, тем не менее, судя по соцсетям, уже восстановила тройной аксель. Прыжком в три с половиной оборота владеет и кореянка Хэ Ин Ли. Кроме того, у представительницы Страны утренней свежести нет проблем и с компонентами.

Фото Global Look Press

Наконец, главный фаворит женского турнира — американка Изабо Левито. Левито тренируется у Юлии Кузнецовой в Нью-Джерси. У чемпионки мира среди юниоров в этом году снова программа с отсылками к России — на этот раз произвольная под Рудольфа Нуриева. Изабо прибавила по сравнению с прошлым сезоном и наверняка рассчитывает как минимум повторить результат «Гран-при США» — взять серебро. Следить нужно и за парами, ведь среди главных претендентов на медали будет французский дуэт Камиллы и Павлах Ковалевых. Павел Ковалев — российский фигурист, эмигрировавший в Европу почти 10 лет назад. Там он женился на своей новой партнерше, и с тех пор семья Ковалевых выступает на соревнованиях различного уровня. Пока без значительных успехов, однако в этом сезоне у Павла и Камиллы и правда неплохие шансы реализоваться, тем более что из явных соперников в Анже только итальянцы Сара Конти/Никколо Мачии.

Как и у танцевальной пары Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо. Москвичка Лопарева выступает за Францию вместе с Бриссо уже пятый сезон, но только в последнее время их дуэт стал продвигаться в танцевальной «очереди». Домашний этап должен стать шансом если не на победу, то как минимум на пьедестал, за который придется побороться с дуэтами из США, Канады и Италии.

«Гран-при ISU». 3-й этап

Grand Prix de France. Анже, Франция

3 ноября, пятница

Женщины, короткая программа — 15.00

Танцы на льду, ритм-танец — 17.00

Мужчины, короткая программа — 18.45

Пары, короткая программа — 20.45

4 ноября, суббота

Женщины, произвольная программа — 15.00

Танцы на льду, произвольный танец — 17.10

Мужчины, произвольная программа — 19.02

Пары, произвольная программа — 21.10

5 ноября, воскресенье

Показательные выступления — 16.30