Остались без финала «Гран-при». Наши грузинские надежды не оправдались

Провал сборной эмигрантов.

Фигурное катание. «Гран-при Финляндии»

Женщины

1. Маи Михара (Япония) — 204,14

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 203,91

3. Мана Кавабе (Япония) — 197,41

Мужчины

1. Илья Малинин (США) — 278,39

2. Шун Сато (Япония) — 262,21

3. Кевин Аймо (Франция) — 255,69

Пары

1. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 189,74

2. Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия) — 170,75

3. Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия) — 166,56

В Финляндии завершается последний этап серии «Гран-при» от ISU. Вернее, завершилась спортивная программа, а завтра фигуристы покажут свои показательные программы. Но это имеет мало значения. Важнее тот факт, что мы уже знаем участников финала. И впервые, пожалуй, с основания подобных соревнований в современном формате в нем не будет россиян. И не говорите, что это было очевидно после того, как Международный союз конькобежцев отстранил Россию. У нас были все причины надеяться на то, что пробиться в шестерку лучших смогут российские спортсмены, выступающие за другие сборные. Прежде всего — за команду Грузии.

Анастасия Губанова. Фото AFP

Губанова и Квителашвили выводили друг друга на лед вместо тренера

Отличные шансы в женском одиночном пробиться в число финалисток было у Анастасии Губановой. На предыдущем своем этапе в Великобритании Губанова стала третьей, при различных раскладах в Эспоо ей хватило бы и серебра. Потенциал побороться за второе место у нашей «грузинки» был неплохой. Среди соперниц определенно сильнее была только бельгийка Луна Хендрикс, но и она начала этот сезон пока что не так уверенно, как выступала в прошлом году. Остальных японок и североамериканок при чистых прокатах Губанова должна была обходить. Но реальность была гораздо жестче. Девятое место после короткой, восьмое — после произвольной. Седьмое итоговое — настоящий провал нового лидера сборной Грузии. «Не понимаю, что случилось, — с первого дня тут не пошло, — цитирует Губанову sports.ru. — Пыталась абстрагироваться, но сделать ничего не смогла — с первой самой тренировки все было не так, никогда такого не было».

А ведь еще пару дней назад Анастасия давала очень позитивное интервью, где говорила, как счастлива в новой сборной. Важно отметить, Губанова числится в Грузии только в сборной по фигурному катанию. Гражданство у нее российское, тренироваться она продолжает в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. Другое дело, что Рукавицын сейчас ездить по европейским соревнованиям не может, хотя бы потому, что ему не разорваться — у Евгения параллельно в Перми катается Макар Игнатов. Поэтому на большинстве стартов Губанова остается без тренера. В Финляндии ее выводил на лед Морис Квителашвили, ранее сама Анастасия выполняла роль тренера для Мориса. Федерация фигурного катания Грузии не собирается стрелять себе в ногу и на переезде в Европу своих россиян не настаивает. Но ездить из России в западные страны становится все сложнее, и на дорогу порой уходит больше суток.

Морис Квителашвили. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Фигуристы переезжают в Европу

Логистические сложности — одна из важнейших причин, по которой из группы Этери Тутберидзе ушел ее главный ветеран Квителашвили. Работа полностью переходила в онлайн: тренер не видел ученика, ученик — тренера. Отчасти ситуацию можно сравнить с проблемами Евгении Медведевой и Брайана Орсера во время ковида. Временно остается тренироваться в Европе и пара Анастасия Метелкина/Даниил Паркман. Но Губанову пока сложности не пугают. Она так любит Петербург и родной каток, что готова добираться до соревнований хоть на собачьих упряжках через тайгу. И даже если все-таки переезд будет необходим, расставаться с Рукавицыным не собирается и хочет работать на расстоянии. Хотя признает, что решение могут принять за нее, тем более что ожидания на первую половину сезона она не оправдала. Как и российские пары, выступающие за Грузию.

Их было даже две — Метелкина/Паркман и Карина Сафина/Лука Берулава. Сафина с Берулавой неудачно откатали произвольную во Франции, а со второго этапа снялись. По какой причине — непонятно. Анастасия и Даниил откатали оба своих этапа, но после четвертого места в Великобритании в Эспоо их могла спасти только победа. Пробиться на первое место не получилось, в Финляндии Анастасия и Даниил третьи. Выше них, на втором месте, еще одна фигуристка с российским паспортом — Алиса Ефимова, которая выступает за Германию с Рюбеном Бломмартом. Но в отличие от грузинских дуэтов тренируется от и до за рубежом, поэтому перечислять на свой счет ее успехи вряд ли будет уместно. Тем не менее отметим их серебро, хотя провал на первом этапе и не позволял им рассчитывать на попадание в финал. А вот у Метелкиной и Паркмана еще есть теоретический шанс — они третьи запасные.

Малинин пробился в финал, но проиграл французу короткую программу

Однако если вспоминать запасных, то гораздо важнее французская пара Камиль Ковалев/Павел Ковалев. Бывший российский фигурист из Санкт-Петербурга еще в 2014 году переехал во Францию. Там он стал выступать в дуэте с Камиль Мендозой, которую позже взял в жены — поэтому и у нее теперь русская фамилия. В этом сезоне с двух этапов у них пятые и вторые места, что весьма недурно. У мужчин надежды россиян были связаны с Морисом, однако Квителашвили с самого начала сезона сам не свой. Вынужденный уход от Тутберидзе, похоже, и вовсе разбил 27-летнего спортсмена. После короткой в Эспоо он был на последнем, 12-м месте, едва набрав 60 баллов за прокат. С такими результатами говорить о попадании в финал серии, разумеется, смешно и наивно. Не смог порадовать и сын российских эмигрантов Николай Майоров. Зато в финал пробился Илья Малинин.

В этом вряд ли кто-то сомневался, хотя идеальными прокаты русского гения, выступающего за США, не назвать. Короткую, к примеру, единственный в мире исполнитель четверного акселя проиграл Кевину Аймо. При всем уважении к французу, ему не всегда под силу и четверной тулуп собрать. Однако в произвольной Илья собрался и выдал пять квадов, включая и аксель в четыре с половиной оборота. Пусть на квакселе и была помарка — касание льда, — равных Малинину в мире сейчас нет. В танцах на льду тоже не обошлось без российского представительства. Фигуристы из Одинцово Мария Казакова/Георгий Ревия на этапах во Франции и Великобритании стали шестыми и, разумеется, остались без финала. Однако это перспективный молодой дуэт, а в танцах, как известно, нужно простоять очередь. Главное — занять в ней свое место, и с этим, пожалуй, ребята вполне справились.