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Сегодня, 11:34

Валиева заявила тройной аксель в короткой программе в финале «Гран-при»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева заявила тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

В сезоне-2022/23 16-летняя российская фигуристка ни разу не исполняла триксель в соревновательных программах.

Кроме Валиевой, тройной аксель будут прыгать Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Софья Муравьева, Аделия Петросян.

Короткая программа одиночниц начнется в субботу, 4 марта, в 15.00 по московскому времени.

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
Камила Валиева
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