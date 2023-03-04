Валиева заявила тройной аксель в короткой программе в финале «Гран-при»

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева заявила тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

В сезоне-2022/23 16-летняя российская фигуристка ни разу не исполняла триксель в соревновательных программах.

Кроме Валиевой, тройной аксель будут прыгать Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Софья Муравьева, Аделия Петросян.

Короткая программа одиночниц начнется в субботу, 4 марта, в 15.00 по московскому времени.

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko