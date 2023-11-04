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Сегодня, 21:20

Француз Сяо Хим Фа выиграл «Гран-при Франции», Малинин — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа победил на третьем этапе «Гран-при Франции».

За произвольную программу он получил 205,71 балла, а по сумме двух программ набрал 306,78.

Второе место на турнире занял американец Илья Малинин (304,68 балла). Он лидировал после которкой программы. Третим стал японец Юма Кагияма (273,14).

«Гран-при Франции»

Мужчины

Итоговое положение

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 306,78 балла
2. Илья Малинин (США) — 304,68
3. Юма Кагияма (Япония) — 273,14

Произвольная программа

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 205,71 балла
2. Илья Малинин (США) — 203,10
3. Лукас Бричги (Швейцария) — 176,49
4. Юма Кагияма (Япония) — 175,23

Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
Илья Малинин
Юма Кагияма
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