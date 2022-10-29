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Сегодня, 16:34

Стало известно, сколько людей посетили соревнования фигуристок-одиночниц в Сочи

«Гран-при России»: на прокаты фигуристок-одиночниц в Сочи пришло 1500 человек
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Как стало известно «СЭ», на этап «Гран-при России» по фигурному катанию в Сочи на два дня куплено 4000 билетов. Официальная вместимость дворца «Айсберг», в котором проходят соревнования, 12 тысяч человек, но верхний ярус закрыт.

П нашей информации, в субботу входные рамки на «Айсберге» на момент соревнований женщин прошло 1500 человек.

На этапе в Сочи выступают Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Марк Кондратюк, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

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