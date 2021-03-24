Трусова 22-я по технике и третья по компонентам. Оценки судей шокируют

Почему Александра провалила короткую программу на чемпионате мира, а Щербакова обошла Кихиру.

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00

2. Рика Кихира (Япония) — 79,08

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 78,86...

12. Александра Трусова (Россия) — 64,82.

На чемпионате мира в Стокгольме начались соревновательные прокаты, и первые же предварительные итоги при внимательном изучении вводят в ступор. С одной стороны, лидер сезона и главный фаворит Анна Щербакова закономерно занимает первое место. Но с другой — она больше чем на два балла обходит Рику Кихиру и Елизавету Туктамышеву, хотя у них в арсенале самый сложный элемент из разрешенных в короткой программе — тройной аксель. Более того, Кихире Щербакова проиграла даже по технике! К оценкам Александры Трусовой, которая начала свой первый взрослый чемпионат мира в карьере крайне неудачно, тоже есть вопросы.

Претензии судей к Кихире крайне спорные

Возможно, я сейчас буду записан в предатели, но только скажите честно, с какими эмоциями вы смотрели за прокатом Рики Кихиры? И как сами распределяли места сразу после ее выступления? Вы действительно верили, что Щербакова останется первой, а техническая оценка японки будет падать вниз со скоростью света? Если это так, то вы разбираетесь в этом виде спорта не хуже, чем Ленка Бонучика и Пегги Грэхам. Это судьи ISU, которые поставили в своих протоколах Рику на третье место.

Ключевая проблема, из-за которой Кихира неожиданно для себя и своего нового тренера Стефана Ламбьеля стала по итогам первого дня второй, — это недокруты. Ей поставили их два — первый на тройном акселе, второй на тройном тулупе, который у нее идет вторым прыжком после флипа в каскаде. Недокрут в четверть оборота не ограничивает базовую стоимость прыжков, но сильно влияет на GOE. Большинство судей либо ограничились нулевой оценкой этих элементов, либо поставили минусы, поэтому потенциально дорогие элементы у Кихиры в итоговом протоколе не стали решающим фактором в ее пользу.

Но были ли эти недокруты? Без претензий на профессиональный взгляд, но при внимательном просмотре тройного акселя прыжок исполняется прям по учебнику — правильное и своевременное отталкивание ото льда (без преротейшена), приземление тоже без видимых нюансов. Часто фигуристы докручивают последний оборот уже на льду, но в случае с Кихирой это не наблюдается. Недокруты — это скорее системная ошибка в подготовке, нежели случайная оплошность. И как отмечал, к примеру, вице-президент ISU Александр Лакерник, Рика исполняет свой аксель по правильной технике. И если у нее все-таки случается недокрут, то он практически всегда ведет к падению. Здесь же она не испытывала проблем при приземлении, и решение техконтролера неоднозначно. То же самое и с тулупом: после флипа у Рики сохраняется необходимая для второго прыжка скорость, и она делает элемент с правильным темпом, опять же без видимых глазу проблем. Но если искать недочеты во всем, то, наверное, повод придраться к каскаду Кихиры все-таки был. В отличие опять же от акселя, который получился эталонным.

Кихире не повезло с судейской жеребьевкой

Вообще итог короткой программы, похоже, это знак для фигурнокатательной общественности — позиции России в ISU остаются сильными, и организация не планирует бороться с превосходством российских девушек. Щербакова откатала неплохо, но не показала ничего выдающегося. Самый сложный элемент в ее программе — каскад тройной лутц + тройной риттбергер — исполнен неидеально, хотя оценки за него выставлены практически максимальные.

Всего лишь двое судей из девяти (на ЧМ работает расширенная бригада) поставили под сомнение лидерство Щербаковой. Притом судья из Нидерландов все равно показал свою любовь к команде Федерации фигурного катания России. По версии Посно, в короткой программе победила Елизавета Туктамышева. И только американец решил, что выигрывать должна была Рика Кихира. А на третьем месте у арбитра из США, кстати, не Туктамышева, а представитель его сборной — Карен Чен.

Протекционизма судьи, возможно, как раз и не хватило Кихире, чтобы бороться со Щербаковой. По жеребьевке женщин в короткой программе оценивала наш судья, а представитель Японии в панель не попал. Представительница России Елена Фомина уверена, что ученица Евгения Плющенко, несмотря на множество ошибок, показала лучшую презентацию, чем Кихира. Компоненты Рики, по версии нашей судьи, и вовсе четвертые. Действительно, Кихира же менее выразительна в презентации, чем Трусова и Туктамышева. Разве вы не знали?

Туктамышева вновь интересна международным судьям

Елизавета Туктамышева была на чемпионате мира последний раз аж шесть лет назад (пусть тогда и побеждала) и сейчас выступала задолго до конца соревнований. С таким жребием изначально в высокие баллы для ученицы Алексея Мишина не верилось. Но прямо сейчас Туктамышева претендует на то, чтобы в произвольной если и не побороться со Щербаковой за чемпионство, то как минимум обойти Кихиру.

Практически единогласно судьи поставили Туктамышевой третьи баллы по технике. Щедрых GOE, как у Щербаковой, для Елизаветы не подготовили, но отметили все ее преимущества. Лучше прочих элементов, по версии судей, получился тройной аксель — за него петербургская фигуристка получила 1,71 балла бонусами. Любопытнее ситуация с компонентами. С одной стороны, в прошлых сезонах вторая оценка Елизаветы колебалась в диапазоне от 30 до 33 баллов. Сейчас — 34,47, даже на внутренних российских стартах судьи далеко не настолько щедры! Но с другой — у Щербаковой 37,14. Туктамышева прибавила в презентации и показала убедительный прокат прежде всего в плане эмоций.

Разгромить Туктамышеву решил американский судья. В его вселенной у Елизаветы только десятые (!) компоненты. То есть мы наблюдаем интересную ситуацию — в негласном рейтинге для судей Елизавета может претендовать на медаль, но никак не на победу. Жаль для чистоты наблюдений мы не можем оценить результаты Трусовой — она сама практически лишила себя шансов бороться за первое место. Обвинять судей в излишней строгости Александра точно не имеет права: при 22-й технике у Трусовой — третьи компоненты.