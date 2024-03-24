Жулин о золоте Малинина на чемпионате мира: «Просто фантастика. Русских не победить!»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал победу американского фигуриста российского происхождения Ильи Малинина на чемпионате мира-2024 в Монреале.

«Это просто фантастика! Невероятное сделал Малинин, показал высший уровень! Русских не победить! Думаю, если бы там были все наши ребята, то боролись бы за все три высшие ступени», — цитирует Жулина Sport24.

19-летний спортсмен набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе Малинин сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.

Малинин впервые в карьере стал чемпионом мира. До этого лучшим результатом фигуриста было третье место на первенстве мира 2023 года.